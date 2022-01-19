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Dursunbey'de kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüdayi Demirhan - Haberler | Yerel

Dursunbey'de kar yağışı etkili oldu Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yüksek kesimlerde önceki günlerde etkili olan kar yağışı bu kez ilçe merkezinde etkili oldu.

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey'de kar yağışı etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yüksek kesimlerde önceki günlerde etkili olan kar yağışı bu kez ilçe merkezinde etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Dursunbey Belediyesi ise sabahın erken saatlerinde 'Okullar Tatil' mesajı paylaştı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini arttırdı. Dursunbeyliler güne beyaz örtüyle uyandı. Hava sıcaklığının -5 derecede olduğu Dursunbey'de kar yağışı zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatırken, belediye ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü. İlçe genelinde henüz kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, Balıkesir-Dursunbey yolunun bazı kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı sebebi ile İlçemizde eğitim veren ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile bir gün arayla tatil edilmiştir." duyurusu yapıldı.

Dursunbey'de kar yağışı etkili oldu

Dursunbey'de kar yağışı etkili oldu

Dursunbey'de kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüdayi Demirhan - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Hisarcık, okullar, kar, Yerel, Haber

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