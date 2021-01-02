Dursunbey'de ev yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında bir binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ferah Mahallesi'ndeki üç katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam