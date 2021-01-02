Dursunbey'de ev yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dursunbey'de ev yangını

02.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:58
Dursunbey'de ev yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında bir binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında bir binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ferah Mahallesi'ndeki üç katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Şevval Sam Hande Erçel Çağla Şıkel
Spor Can Bartu Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dursunbey'de ev yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 12:58:30. #1.15#
title