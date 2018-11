Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan Giresun Belediye Başkanlığı İçin Aday Adaylığını Açıkladı

Giresun merkeze bağlı Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan, Giresun Belediye Başkanlığı için aday adaylığını AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlediği basın açıklaması ile duyurdu.

Kılıçaslan'ın toplantısında İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Belediye Başkan Aday Adayları Mehmet Geldi, Ali Temür ve çok sayıda partili katıldı.

5 yıllık muhtarlık, 10 yıllık ise belediye başkanlığı tecrübesi olduğunu belirten Kılıçaslan, "Allah'ın izniyle hizmet noktasında azmimiz var, gayretimiz var, tecrübemiz var arkamızda teşkilatımız var, milletvekillerimiz var, cumhurbaşkanımız yani başkanımız Recep Tayyip Erdoğan var Allah'ın izniyle hepsinden önemlisi Giresun halkı var" dedi.

Her kesimin, her partinin görüşünü aldığını ve bu şekilde yola çıktığını kaydeden Kılıçaslan, farklı bir belediyecilik yapmak istediğini ifade etti. Bu şehre damgasısın vuracak hizmetler yapacağını vurgulayan Murat Kılıçaslan, "Bu yola çıkmadan önce Giresun'da MHP'li kardeşlerimle beraber görüştüm, CHP'li kardeşlerimle beraber görüştüm AK Partili, Saadet Partili kardeşlerimle beraber, Büyük Birlik Partili kardeşlerimle beraber görüştüm bu yol açıklarken her kesimin görüşünü alarak yola girdim. Farklı bir belediyecilik yapmak istiyorum. Elbette ki AK Partiliyim, elbette ki dava adamıyım. Allahım nasip ederse aday gösterilip halk tarafından seçilirsem parti rozetimi sizlerin huzurunda açık ve net bir şekilde söylüyorum çıkaracağım. Teşkilatımızın başı olan il başkanıma sizlerin huzurunda teslim edip bu Giresun'a CHP'li kardeşlerime, MHP'li kardeşlerime, Büyük Birlik Partili kardeşlerime, Saadet Partili kardeşlerime AK Partili kardeşlerime bu şehirde damgamı hizmetlerimle vurarak belediye başkanlığı yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kendinsin aday gösterilmemesi halinde aday gösterilen kişiyle beraber çalışacağını belirten Kılıçaslan "Partimizde bizim haricimizde birbirinden değerli güzide arkadaşlarımız var. Biz arkadaşlarımızın hiç birisiyle beraber asla rakip değiliz, olmayız da biz dava adamıyız. Ben sizlerin huzurunda şunu açık ve net bit şekilde söyleyeyim. Partim beni gösterdiğinde ben inanıyorum ki teşkilatım, milletvekillerim ve vatandaşlarımızla beraber tek vücut olup bu belediyeyi alacağıma inancım Allah şahidim tamdır. Diyelim ki partim beni değil de bir başka kardeşimizi aday olarak gösterdi, basının huzurunda, sizlerin huzurunda şunu söylüyorum kim aday gösterilirse gösterilsin. Aslanlar gibi bu kardeşiniz gece gündüz demeden 2019 31 Mart'a kadar çalışacağımız taahhüt ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN