Durmuş Yılmaz kimdir? Durmuş Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli? Durmuş Yılmaz biyografisi!

FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu Durmuş Yılmaz kimdir? Durmuş Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli? Durmuş Yılmaz biyografisi!

FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu Durmuş Yılmaz kimdir? Durmuş Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli? Durmuş Yılmaz biyografisi!

DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?

Durmuş Yılmaz (d. 1947; Karacaömerli, Eşme) Türk ekonomist, bürokrat ve siyasetçi.

Uşak'ın Eşme ilçesinin Karacaömerli köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladı. Lise eğitimini Ankara Tapu ve Kadastro meslek lisesinde tamamladı. Muğla'da Harita ve Kadastro teknisyeni olarak çalışırken Muğla Turgutreis lisesinden normal lise diploması aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3 sene Hukuk öğrenimini gördü. 1970 yılında Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Devlet Bursu sınavını kazanarak İngiltere'ye Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimini için gönderildi. City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisans üstü eğitim gördü.