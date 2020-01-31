Durmuş,"Edinilen tecrübeler bugün buralarda çok sayıda vatandaşımızın ölmesinin önüne geçmiştir"

31.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:15

Elazığ'daki deprem nedeniyle kente gelip destek verenlerden Memur Sen Genel Başkanı Yardımcısı ve Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş,"Marmara depreminde edinilen tecrübeler bugün buralarda çok sayıda vatandaşımızın ölmesinin önüne geçmiştir"dedi.



24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'nin her yerinden destek gelmeye devam ediyor. Memur-Sen'e bağlı tüm sendikalarda kente gelerek çeşitli incelemeler yaptı Memur Sen Genel Başkanı Yardımcısı Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'ta, beraberinde Memur Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bem Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve çok sayıda üyenin katılımıyla açıklama yaptı. Açıklama sonrası depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.



Deprem sonrası devletinde milletin de burada olduğunu belirten Memur Sen Genel Başkanı Yardımcısı ve Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş"Sivil toplum örgütleri olarak bizlerde buradaydık. Göçük altında insanlara el uzattık. Sokakta kimse nere de bu devlet nerede bu millet demedi. Rabbimize duamız bir daha bu acıları yaşatmasın. Doğal afetler olacaktır. Önemli olan devletimizin milletimizin kurumları ve kuruluşlarıyla bütün felaketlere hazırlıklı olmasıdır. Marmara depreminde edinilen tecrübeler bugün buralarda çok sayıda vatandaşımızın ölmesinin önüne geçmiştir. Çünkü o depremden sonra yapı denetim kuralları değişmiş ve depreme dayanıklı bir çok bina inşa edilmiş bundan sonraki süreçte bu tür felaketleri bizler en düşük hasarla atlatmış olacağız"diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA