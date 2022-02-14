Durankaya Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği - Haberler
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Durankaya Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

AA, Hikmet Temeş - Güncel
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Durankaya Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

Hakkari'nin merkeze bağlı Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, beldedeki yaklaşık 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin merkeze bağlı Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, beldedeki yaklaşık 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Demirci, beldedeki mahalle muhtarları ile okulları ziyaret ederek malzemeleri öğrencilere dağıttı.

Demirci, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik kapsamında eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Ülkenin kalkınmasının, ilerlemesinin ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olduğunu aktaran Demirci, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden çocukları çok önemsiyoruz. 2022 eğitim-öğretim yılı 2. dönem tüm çocuklarımıza, gençlerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu eğitim, öğretim yılında da hedeflerinizi yakalamak için başarılı çalışmalarınızın artarak devam edeceğini umut ediyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AA / Hikmet Temeş - Güncel

İsmail Demirci, Durankaya, Hakkari, Güncel, Haberler

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