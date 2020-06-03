Duraktaki reklam panosuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı
Duraktaki reklam panosunun açılması Sıkışan kedinin panonun arasından çıkarılması Kurtarılan kedinin miyavlaması Kediyi kurtaran görevlinin konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuş durağının reklam panosu kısmına sıkışan kediyi Nizip Belediyesi ekipleri kurtardı.
03.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:46
Duraktaki reklam panosunun açılması
Sıkışan kedinin panonun arasından çıkarılması
Kurtarılan kedinin miyavlaması
Kediyi kurtaran görevlinin konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuş durağının reklam panosu kısmına sıkışan kediyi Nizip Belediyesi ekipleri kurtardı.
Kaynak: AA