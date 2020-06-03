Duraktaki reklam panosuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı
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Duraktaki reklam panosuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı

Duraktaki reklam panosunun açılması Sıkışan kedinin panonun arasından çıkarılması Kurtarılan kedinin miyavlaması Kediyi kurtaran görevlinin konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuş durağının reklam panosu kısmına sıkışan kediyi Nizip Belediyesi ekipleri kurtardı.

03.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:46

Duraktaki reklam panosunun açılması

Sıkışan kedinin panonun arasından çıkarılması

Kurtarılan kedinin miyavlaması

Kediyi kurtaran görevlinin konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuş durağının reklam panosu kısmına sıkışan kediyi Nizip Belediyesi ekipleri kurtardı.

Duraktaki reklam panosuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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