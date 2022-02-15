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Durakta taciz kavgası

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Durakta taciz kavgası

Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.

ADANA (İHA) - Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.

Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

(Umutcan İşledici/ İHA)

Durakta taciz kavgası

Durakta taciz kavgası

Durakta taciz kavgası

Durakta taciz kavgası

Durakta taciz kavgası

Durakta taciz kavgası

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Adana, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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