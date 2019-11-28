'Durakta Matematik' projesi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda

28.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:28

TOPLU ulaşım araçlarını beklerken boşa harcanan zamanda eğlenceli çizimlerle dolu afişlerle her yaştakilere matematiği sevdirmek, karikatürlerle insanların gülümsemesini sağlamayı amaçlayan 'Durakta Matematik' projesi Bakırköy'deki Özgürlük Meydanı'na taşındı. Öğrencilerin 1 haftalık tatilde hazırladıkları matematik ile ilgili resim ve karikatürler, alanda sergilendi.

Osmaniye'deki Karacaoğlan Ortaokulu Matematik öğretmeni Mukaddes Karip ile Fadıl Bulut İlkokulu öğretmeni Mehmet Karip, öğrencilerin matematik korkularını yenmeleri ve bu dersi sevmelerini hedefleyen 'Durakta Matematik' projesi hazırladı. Proje kapsamında otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Kaynak: DHA