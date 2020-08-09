'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalarken kaza yapan polis şehit oldu SAMSUN'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsünü kovalayan motosikletli yunus polisi Adem Keskin (33), motosikletin hakimiyetini kaybederek devrildi.

SAMSUN'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsünü kovalayan motosikletli yunus polisi Adem Keskin (33), motosikletin hakimiyetini kaybederek devrildi. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Olay, gece saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibinin denetimi sırasında, bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücüyü yakalamak için takibe başlayan yunus polisi Adem Keskin, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

HAYAT KURTARMIŞTIHayatını kaybeden Keskin, daha önce yapılan bir uygulamada yine 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir sürücüyü, kaza yaparak alev alan aracından kurtarmıştı. Keskin'in acı haber i, ailesi ve görev arkadaşlarını hüzne boğdu.KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDAOlayın ardından kaçan araç sürücüsü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA