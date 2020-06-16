"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
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"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymadığı iddia edilen aracın çarptığı 25 yaşındaki polis memuru, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

16.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:50

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymadığı iddia edilen aracın çarptığı 25 yaşındaki polis memuru, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay, 8 Haziran tarihinde Körfez ilçesi Kirazlı Yalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 34 LU 1456 plakalı araç, polisin dur ihtarına uymadı. Hızla yoluna devam eden araç, yol kontrolünde görev yapan polis memuru Yusuf Doğan'a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru kanlar içerisinde yerde kalırken, polis ekiplerince durdurulan araç sürücüsü Fatih K. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin yardım anonsu sonrasında olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı polis memuru Doğan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Doğan, 8 gündür süren yaşam savaşına yenik düşerek şehit oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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