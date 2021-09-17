'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı

HATAY'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilden polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı.

HATAY'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilden polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralanırken, şüpheliler otomobili ile terk ederek kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Antakya ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Şükrü Balcı Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobilden, polislerin üzerine pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 3 polis ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa isabet etti. Olayın ardından izlerini kaybettiren şüpheliler, Antakya-Reyhanlı karayolu üzerindeki boş araziye otomobili bırakarak kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.


'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
Hatay'da hareketli gece! Uygulama noktasında durmayan araçtan açılan ateş 3 polisi yaraladı

Hatay'da hareketli gece! Uygulama noktasında durmayan araçtan açılan ateş 3 polisi yaraladı

 Alkollü vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Alkollü vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

 Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü

Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Sergen Yalçın
Magazin Gülşen Kylie Jenner Eser Yenenler
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Donald Trump Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 23:37:24. #1.12#