Dünyayı ayağa kaldıran video kaydı! Uzaylılara ait ilk görüntü olduğu iddia ediliyor - Haberler
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Dünyayı ayağa kaldıran video kaydı! Uzaylılara ait ilk görüntü olduğu iddia ediliyor

Haberler.com - Haberler | Dünya

ABD'li bir askeri pilotun sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kısa sürede dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. UFO'lardan oluştuğu belirtilen videonun, uzaylılara ait en net kayıt olduğu iddia ediliyor. Ancak video ile ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

İnsanoğlu, uzaylılarla ilgili gerçekleştirilen çalışmaları dört gözle takip ederken, ABD'li bir asker tarafından paylaşılan video, kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, Pasifik Okyanusu üzerinden geçen filonun UFO filosu olduğu iddia ediliyor.

İngiltere merkezli Independent'in haberine göre, 24 Kasım'da çekildiği belirtilen video, American Military News'e göre ilk kez Aralık ayında ortaya çıktı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde pilotun "Bunun ne olduğunu bilmiyorum" dediği duyuluyor ve ekliyor: "Bu biraz tuhaf bir şey." Daha sonra ise filonun kaybolduğu görülüyor.

ABD'li pilotun, söz konusu görüntüleri Güney Çin Denizi'nden 39 bin fit yükseklikte kaydettiği açıklandı. 53 saniye süren görüntülerde, bulutların üzerinde ahenk içinde uçan ve bilinen hiçbir uçağa benzemeyen dört ışıktan oluşan üç set yer alıyor.

Video, sosyal medya üzerinden 40 binden fazla kişi tarafından yorumlandı. Bir Twitter kullanıcısı, "İlk başta kokpit camının yansıması sandım… ama hayır" yazdı. Başka bir kullanıcı ise bunun karşı bir askeri tatbikat olduğunu savundu.

Bir başkası ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca yıldız ve gezegen içeren milyarlarca Galaksi olduğu düşünülürse, bizden başka canlıların var olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.

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Yorumlar (3)
senata silva:Elon Musk'un sahibi olduğu, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere uzaya gönderiliyor, bunlarda onların videosunu uzaylı diye bize yutturacak.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
tahsin bueyuekkol:Leyleklerin yan yana ucusunu uzayli zannediyolar. Yanlarinda uzayli olsa anlamaz. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
sivri :nedense hiç yakından fotoğrafları yok bu uzaylıların hepside fotoğrafların tost makinesi ile çekilmiş gibi siz gidin de babanızı kandırın bunların hepsi abd nin kurmaca senaryoları Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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