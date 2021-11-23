Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

Belarus ve Polonya arasındaki göçmen krizinin devam ettiği günlerde Ukrayna'dan korkutan bir haber geldi. Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan raporda, Rusya'nın önümüzdeki Ocak ayında 100 bin askerle Ukrayna'ya girme hazırlığı yaptığı ve bu adımın 3. Dünya Savaşı'nı beraberinde getireceği iddia edildi.

ABD İSTİHBARATI DESTEK VERDİ

Ukrayna istihbaratı, söz konusu bilgilerin Amerikan istihbaratı ile de paylaşıldığını ve Amerikalıların bu teze destek verdiğini öne sürdü. Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerini işgal planı içerisinde olduğunu belirtiyor.

PUTİN TİTİZLİKLE TAKİP EDİYOR

Ukrayna istihbarat raporundaki dikkat çeken bir diğer bilgi ise Putin'in hazırlıkları titizlikle takip ettiği yönünde. Rapora göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş hazırlıklarını ayrıntılı olarak takip ediyor.

ÖN HAZIRLIK YAPTILAR

Ukraynalılar, saldırının detaylarını da paylaştı. İstihbarat raporuna göre Ukrayna'ya gerçekleştirilecek saldırıda 3 bin 500 paraşütçü kullanılacak. Kiev'de istihbaratı yöneten Ukraynalı Tuğgeneral Kyrylo Budanov da konuyla ilgili açıklama yaparak, önlem almaya başladıklarını ifade etti.

"HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEMİZİ İSTİYORLAR"

Budanov Rusya'nın amaçlarına ilişkin ise, "Ülke içerisindeki durumu giderek daha kötü hale getirerek, tehlikeli ve zor bir durum yaratmak istiyorlar. Bizi, hükümeti değiştirmek zorunda kalacağımız bir durumun içine sokmayı hedefliyorlar" diye konuştu. Budanov, Rusya'nın bu amacına ulaşamaması durumunda askeri operasyon yapacağını söyledi.

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