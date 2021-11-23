Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak - Haberler
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Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan rapor, Dünya'yı ayağa kaldırdı. Söz konusu raporda duyanları ürküten ifadeler yer aldı. Raporda, Rusya'nın Ocak ayına kadar 100 bin asker ile Ukrayna'ya girme hazırlığı yaptığı ve 3. Dünya Savaşı'nın yolda olduğu öne sürüldü.

Belarus ve Polonya arasındaki göçmen krizinin devam ettiği günlerde Ukrayna'dan korkutan bir haber geldi. Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan raporda, Rusya'nın önümüzdeki Ocak ayında 100 bin askerle Ukrayna'ya girme hazırlığı yaptığı ve bu adımın 3. Dünya Savaşı'nı beraberinde getireceği iddia edildi.

Ukrayna istihbaratı, söz konusu bilgilerin Amerikan istihbaratı ile de paylaşıldığını ve Amerikalıların bu teze destek verdiğini öne sürdü. Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerini işgal planı içerisinde olduğunu belirtiyor.

Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

Ukrayna istihbarat raporundaki dikkat çeken bir diğer bilgi ise Putin'in hazırlıkları titizlikle takip ettiği yönünde. Rapora göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş hazırlıklarını ayrıntılı olarak takip ediyor.

Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

Ukraynalılar, saldırının detaylarını da paylaştı. İstihbarat raporuna göre Ukrayna'ya gerçekleştirilecek saldırıda 3 bin 500 paraşütçü kullanılacak. Kiev'de istihbaratı yöneten Ukraynalı Tuğgeneral Kyrylo Budanov da konuyla ilgili açıklama yaparak, önlem almaya başladıklarını ifade etti.

Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

Budanov Rusya'nın amaçlarına ilişkin ise, "Ülke içerisindeki durumu giderek daha kötü hale getirerek, tehlikeli ve zor bir durum yaratmak istiyorlar. Bizi, hükümeti değiştirmek zorunda kalacağımız bir durumun içine sokmayı hedefliyorlar" diye konuştu. Budanov, Rusya'nın bu amacına ulaşamaması durumunda askeri operasyon yapacağını söyledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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