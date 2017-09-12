Dünyanın Merakla Beklediği iPhone X ve iPhone 8'in Tanıtımı Yapıldı

Apple'ın yeni ürünü İphone X'in tanıtımı yapıldı. Tanıtım Türkiye saatiyle 20:00'de Cupertino'daki Steve Jobs Theater'da başladı.

Gecede Harvey ve Irma kasırgalarının kurbanlarını da anan Apple CEO'su Tim Cook'un konuşması sırasında Steve Jobs'un yer aldığı bir görüntü yansıtıldı.



APPLE WATCH S3

Gecede İlk olarak yeni Apple Watch tanıtıldı. Tanıtım öncesi Apple Watch'un geçtiğimiz yıl yüzde 50 büyüdüğüne dikkat çekilirken, böylece Rolex'i geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğine belirtildi. Kullanıcılar, artık telefonları yanında olmadan da akıllı saatlerinden arama, internet kullanımı gibi özellikleri de kullanabilecek.

Saatte kullanılan sim kartın numarası, iPhone ile aynı olacak. Apple Watch Series 3, 329 dolara satışa sunulacak. SIM kartın yer aldığı model ise 399 dolarlık etikete sahip olacak.



TIM COOK TANITTI

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın tanıtımına başladı.



iPHONE X'İN ÖZELLİKLERİ

Lansmanda en çok beklenilen ürün ise iPhoneX oldu. Onuncu yıla özel olarak hazırlanan İPhone X, 2436 x 1125 piksel çözünürlüklü 5.8 inç ekrana sahip. Dolby Vision hem de HDR desteğine sahip OLED ekran teknolojisinin kullanıldığı ilk telefon.

Yeni iPhone'un kamerası düşük ışık koşullarında daha hızlı davranırken, geliştirilmiş piksel işlemcisi ve gürültü azaltma özelliklerine sahip.

12 MP'lik kamera da yeni renk filtresi de yer alıyor.

iPhone 8 Plus'ta ise çifte 12 MP kamera yer alıyor.

iPhone, ARKit ile oyun deneyimine interaktif yeni bir boyut kazandırmayı planlıyor.

iPhone 8 Plus'in portre modu ile çekilen fotoğraflarda sonradan da aydınlatma ayarları dinamik olarak değiştirilebilecek.

Tim Cook, iPhone 8'de wireless (kablosuz şarj) özelliği olacağını duyurdu.

iPhone 8'in 32 GB'lık modeli 699 dolara satılacak.



TÜRKİYE FİYATI

İPhone 8 Türkiye fiyatının iPhone 8 32 GB için 3300 TL, 64 GB için 3700-3900 TL, 128 GB için 4300-4500 256 GB için 4900-5000 TL, iPhone X için 32GB 3850 TL, 128GB 4350 TL ve 256GB 4800TL aralığında olması tahmin ediliyor.

İPHONE 8 VE İPHONE 8 PLUS

Altı çekirdekli A11 Bionic işlemciyle iPhone 8 ve iPhone 8 Plus de tanıtıldı. Boyutları aynı olan telefonlar, Altı çekirdekli A11 Bionic işlemci sayesinde suya ve toza karşı dayanaklı. iPhone 8'in arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü tek kamera bulunurken, iPhone 8 Plus'ın arka kamerasında ise iki kamera bulunuyor. Videolar 4K 60 FPS kalitesinde kaydediliyor. Hoparlör ise iPhone 7'ye göre yüzde 25 oranla daha fazla ses aktarıyor. Telefonlar kablosuz şarj edilebilme özelliğine de sahip. iPhone 8 699 dolara, iPhone 8 Plus ise 799 dolara satılacak. Türkiye'de ise 22 Eylül'de satışa sunulacak.