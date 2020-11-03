Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi
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Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi

03.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:31

ABD'de başkanlık seçimleri sonrası yaşanabilecek olaylara karşı önlemler artırıldı. Atlanta, Chicago ve Philadelphia'da çok sayıda ulusal muhafız şehir merkezine konuşlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Cumhuriyetçi Parti tarafından ikinci defa başkanlık için aday gösterilen Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimler sonrası yaşanabilecek olaylara karşı önlemler sıkılaştırıldı.

ULUSAL MUHAFIZLAR SOKAĞA İNDİ

ABD'nin Atlanta, Chicago ve Philadelphia şehirlerinde ulusal muhafız birlikleri, seçim sonrası gösterilere karşı şehir merkezine konuşlandı.

RUSYA İSTİHBARAT SERVİSİ RADİKALLERİN SOKAĞA ÇIKACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden yarışacak. Dünya ABD'de yapılacak seçime kilitlenirken, seçim öncesi ve sonrasında yaşanacaklar üzerine de birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor. Bu iddialardan biri de Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin'den geldi. Narışkin, "ABD'de seçim sonrası kaybeden tarafın, sonuçları kabul etmeyeceğini ve radikallerin sokağa çıkacağını düşünüyoruz. Ülkede sosyal kriz gittikçe derinleşecek" dedi.

"SEÇİMLERİ KESİNLİKLE KAZANMA ŞANSIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan başkanlık seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, Cumhuriyetçi Başkan Trump, Fox televizyonuna telefonla bağlanarak seçim gündemini değerlendirdi.

Trump, seçim zaferini ne zaman kesin olarak ilan edebileceğine dair bir soru üzerine, "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanmak için gerekli 270 delege sayısına rahatlıkla ulaşacaklarına inandıklarını belirten Trump, "İnsanlar bizim yaptığımız işlerden memnun. 2016'da olduğu gibi 306 delege sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a da yüklenerek, "Biden'ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi yok. Zor zamanlar geçiriyor. Biden, başkanlık pozisyonunda olmamalı." yorumunda bulundu.

Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi
Haber Yorumları (3)
INSALLAH: Insallah gezi olaylarindan beter olay cikar
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KİBARCA: Deliler akili olduguna çok emin.
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AGA: nerde ise her secim ayni sonuc bir sey olmaz adamlarin zaten dunya da tek hedefleri muslimanlari yok etmez o konu da hangisi gelir ise gelsini gørevini tam yapiyor
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