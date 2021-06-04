Dünyanın en zengin dilleri hangileridir?
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Dünyanın en zengin dilleri hangileridir?

Dünyanın en zengin dilleri hangileridir?
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Dünyanın en büyük dijital sözlüğü Wikipedia, yeryüzünde konuşulan dillerin kelime hazinelerini araştıran bir veri yayınlandı. Binlerce dil arasında yapılan bilimsel araştırma açıklandı. Peki, Dünyanın en zengin dilleri arasında Kürtçe 13. sırada yer alırken Türkçe 20. sırada yer alıyor. İşte Dünyanın en zengin dilleri

Söz konusu verilere göre, dünyanın şu anda en zengin dili, 6 milyon 96 bin 983 kelimeye sahip olan İngilizce. Listede ikinci sırayı Madagaskar'da konuşulan ve 5 milyon 824 bin 781 kelimeye sahip olan Madagasî, üçüncü sırayı da 3 milyon 543 bin 158 kelimeyle Fransızca alıyor. Dördüncü sırada 1 milyon 28 bin 346 kelimeyle Rusça, beşinci sırada 911 bin 553 kelimeyle Sırpça – Hırvatça, altıncı sırada 892 bin 405 kelimeyle İspanyolca, yedinci sırada 835 bin 203 kelimeyle Çince, sekizinci sırada 807 bin 592 kelimeyle Almanca, dokuzuncu sırada 730 bin 686 kelimeyle Kürtçe, onuncu sırada da ise 716 bin 656 kelimeyle Flamanca (Felemengce) yer alıyor. Listede Türkçe 20., Farsça 44., Arapça ise 45. sırada bulunuyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN DİLLERİ HANGİLERİ?

İşte dünyanın en zengin dilleri;

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