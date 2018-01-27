Dünyanın En Uzun Adamı ile En Kısa Kadını Mısır'da Bir Araya Geldi

Dünyanın en uzun ve en kısa iki insanı Mısır'da bir araya geldi. Kahire'deki tarihi Giza Piramitleri'nin önünde poz veren çift, oldukça ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

2,5 METRE İLE 60 SANTİMETRE YAN YANA

Türkiye'den Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyadaki en uzun insan. Kösen'in boyu 2 metre 51 cm. Buna karşılık, Hindistan'dan Jyoti Amge ise dünyanın en kısa boylu kadını. Amge'nin boyu sadece 60 cm.

MISIR'IN TANITIMI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İkili Mısır Turizm Tanıtma Kurulu tarafından ülkeye davet edildiler ve kameraların karşısına geçtiler.

AYNI ZAMANDA EN BÜYÜK EL VE AYAK DA ONDA

35 yaşındaki Kösen ilk defa 2011 yılında Ankara'da ölçüldü ve rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Tarihte boyu 2,43'ün üzerinde olan sadece 10 kişi var. Kösen bu ünvanı 2005 yılında 2.36'lık boyuyla bu ünvanı elinde tutan Çinli Xi Shun'dan almıştı. Rekortman Türk aynı zamanda dünyanın en büyük el ve ayaklarının da sahibi.

Amge ise 1993 doğumlu. O da 2011'de 18. doğum gününde Guinness'e girmeye hak kazandı. İkili Mısır turizmine katkı için ülkede çeşitli fotoğraf çekimlerine katılacak.