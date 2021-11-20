Dünyanın en tehlikeli ağacı! Altında duran ölüyor, meyvesinden tek ısırık alan acı içinde can veriyor

Dünyanın en ölümcül ağacı olarak bilinen ve meyvesi çok zehirli olan Manşinel ağacının yeni bir türü tespit edildi. Uzmanların kesinlikle uzak durulmasını önerdiği ağacın meyvesinden yiyenler acı içerisinde can veriyor.

EN TEHLİKELİ AĞAÇ

2011 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı" tarafından dünyanın en tehlikeli ağacı olarak adlandırılan ağaç şu ana kadar sadece ABD'nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde görüldü.

Uzmanlar bu ağacın dallarını odun olarak kullanmanın bile tehlikeli olabileceğini belirtirken, ağacın bulunduğu alanlara uyarı yazısı içeren tabelalar asıldı.

ÖZSUYU ÖLÜMCÜL

Guinness Rekorlar Kitabı'nda ağaçla ilgili, ''Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor. Yağmurda altında durmak bile, tehlikeli. Teniniz özsuyu içeren yağmur damlaları ıslanırsa, facia olabilir. Herhangi bir parçasını yakmak çıkardığı duman nedeniyle körlüğe neden olabilir'' uyarısı yer alıyor.

Guinness ayrıca, "Küçük yeşil elma benzeri meyvesinden alınacak tek bir ısırık, kabarmaya veya şiddetli ağrıya neden olur ve ölümcül olabilir" ifadelerini kullanıyor

TEMASI BİLE TEHLİKELİ

Halk arasında "plaj elması" ağacı olarak bilinen Manişel, (Hippomane mancinella) ciddi tıbbi sorunlara neden olabilirken, Ulusal Sağlık Enstitüleri, sütlü özsuyunun cilt ile temas etmesi durumunda kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden olacağını söylüyor.

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