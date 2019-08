15.08.2019 11:17

Rusya, Almanya ve Türkiye Üniversiteleri Uluslararası Robotik Konferansında Buluşuyor



Dünyanın En Önemli Robotik Araştırmacıları İstanbul'a Geliyor.

İlki 1996 yılında St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Konuşma ve Bilgisayar Konferansı (International Conference on Speech and Computer, SPECOM) ve 4 yıldır bu konferansın bünyesinde düzenlenmekte olan Uluslararası Etkileşimsel Katılımcı Robotik Konferansı (International Conference on Interactive Collaborative Robotics, ICR), 20-25 Ağustos 2019'da Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek.

Konuşma metinleştirme, multimodal etkileşim, telekomünikasyon, robotik ve akıllı ortamlar uygulamaları alanlarında çalışan araştırmacıların katılacağı SPECOM, Rusya Bilimler Akademisi St. Petersburg Enformatik ve Otomasyon Enstitüsü (St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science, SPIIRAS) ve Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi (Moscow State Linguistic University, MSLU) iş birliğinde düzenlenirken insan-robot etkileşimi, ev robotları, sosyal robotik ve eğitim robotları alanlarında çalışan araştırmacıların katılacağı ICR ise Rusya Bilimler Akademisi St. Petersburg Enformatik ve Otomasyon Enstitüsü (St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science, SPIIRAS) ve Münih Teknoloji Üniversitesi (Munich University of Technology, TUM) ortaklığında düzenleniyor.

Otomatik konuşma tanıma ve üretme konularında dünyanın önde gelen araştırmacılarından ABD John Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hynek Hermansky, bilişsel modelleri konuşma tanımaya uygulayan Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Odette Scharenborg ve Türkiye'nin ileri gelen robot araştırmacılarından Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Şahin'in açılış konuşmacıları olarak katılacağı konferanslar paralel oturumlarla düzenleniyor. Konferansların düzenleyicileri arasında insan davranışının bilgisayarla analizi, örüntü tanıma ve yapay öğrenme alanlarında çalışmalarını yürüten Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah ve konuşma ve dil tanıma alanında çalışan Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Saraçlar bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri konferanslara ücretsiz katılabilecek.

Konferansa katılmak ve ayrıntılı bilgi almak için http://specom.nw.ru/ web sitesi ziyaret edilebilir.

