Dünyanın en minik avukatı annesinin kucağında duruşmalara giriyor

6 aylık bebeğini bırakacak kimseyi bulamayan avukat anne, çözümü çocuğuyla birlikte çalışmakta buldu

Ayaz bebek kendisi gibi minik bir cüppeyle geziyor



İSTANBUL - İstanbul Barosu avukatlarından Hatice Özdemir Dönmez, cüppe giydirdiği 6 aylık bebeği Ayaz ile birlikte duruşmalara giriyor. Kol manşetinde "Avukat Ayaz Dönmez" yazılı cüppeyle anne kucağında duruşma duruşma gezen minik avukat, adliye çalışanlarının ilgi odağı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Hatice Özdemir Dönmez, 6 ay önce doğum yaptı. Mesleğini icra etmeye devam etmek isteyen avukat Dönmez, çocuğuna bakacak kimseyi bulamayınca çözümü bebeğiyle birlikte çalışmakta buldu.

Kırkı çıktıktan sonra anı olsun diye kendisininkiyle birlikte bebeğine de minik bir cüppe diktiren avukat anne, savcı görüşmelerine de duruşmalara da kucağında çocuğuyla gidiyor.

Minik cüppesi ve şaşkın bakışlarıyla adliye çalışanlarının ilgi odağı haline gelen Ayaz bebek, özellikle cüppesinin manşetindeki "Avukat Ayaz Dönmez" yazısıyla görenleri gülümsetiyor.

"Duruşmalara bebeğimle giriyorum"

"Küçük avukat yetiştiriyoruz" diyen Avukat anne Hatice Özdemir Dönmez "Erken yaşta hak savunucusu yaptık onu. Duruşmalara onunla birlikte girmek zorundayız. Bakacak anneanne babaanne burada değil. O yüzden işe gelirken beraber geliyoruz. Babamız müzisyen, sanatla uğraşıyor. Biraz önce koridorda yürürken 50 kişi durdurdu bizi fotoğraf çektirdi. Yakasına yazacağız artık fotoğraf çektirmek 5 TL diye. Ayaz 1-1,5 yaşına gelene kadar mecburen böyle devam edecek. 1,5 yaşına gelince kreşe başlayacak. Ben de tam anlamıyla işe başlamış olacağım" dedi.

"Hakim ve savcılardan olumsuz bir tepki almadım"

Çalışan annelere de tavsiyeler de bulunan Dönmez,"Çocuk hiç bir şeye engel değil, çocuğum var çalışamıyorum diye birşey yok. Ben Ayaz 42 günlükken işe başladım, o gün bugündür 6 aylık oldu devam ediyorum. Evde oturamam, çalışmak benim için her şey. Ayaz'ın 40'ı çıkarken bir şey düşündük. Kendimize cüppe diktirirken ona da diktirdik. 40'ı çıkarken böyle bir anı kalsın dedik. Hakim ve savcılardan herhangi bir olumsuz tepki almadım. Aksine olumlu tepkiler aldım, onlar da destekliyorlar" ifadelerini kullandı.