Dünyanın En Küçük Ülkesi Hangisidir?

Hayal etmesi zor olabilir, ancak dünyada Bayburt'tan daha küçük ve nüfusu tipik bir lise sınıfından daha küçük bir ülke var. Peki, dünyanın en küçük ülkesi hangisidir?

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ HANGİSİDİR?

Kara kütlesine dayanan Vatikan Şehri, sadece 0,2 mil kare büyüklüğünde, Manhattan adasından neredeyse 120 kat daha küçük olan dünyanın en küçük ülkesidir. Tiber Nehri'nin batı kıyısında yer alan Vatikan Şehri'nin 2 millik sınırı İtalya tarafından kara ile çevrilidir. 1377'den beri Katolik Kilisesi'nin resmi makamı olan Vatikan Şehri, 1929 Lateran Antlaşması'na kadar bağımsız bir devlet ilan edilmedi.

Papalar ve İtalya'nın siyasi liderleri arasında bölgede en yüksek otoriteye sahip olabilecek kişiler arasında yıllarca süren güç mücadelelerinden sonra Benito Mussolini ve Papa Pius XI, 11 Şubat 1929'da Lateran Paktı'nı kabul etti.

Papanın İtalya Krallığı'nı tanıması karşılığında Katolik Kilisesi için bağımsız Vatikan Şehri devletini yarattı. Bugün, Vatikan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 75'i din adamlarının üyesidir.

Ülkeleri nüfusa göre karşılaştırırken, Vatikan Şehri en küçük ülke unvanı için Pitcairn Adaları'na kapılıyor.

Vatikan Şehri'nde yaşayan 800-850 sakiniyle karşılaştırıldığında, Pitcairn Adaları'nın nüfusu son yıllarda 40 ila 60 kişi arasında dalgalandı.

Pasifik Okyanusu'nda, Peru ve Yeni Zelanda'nın ortasında bulunan bu İngiliz bölgesi, dört adadan oluşuyor, ancak Pitcairn'de yaşayan tek yer.

Pitcairn'in küçük nüfusu, halklarının mirası nedeniyle de dikkat çekicidir:

Tahitliler ve Bounty'deki isyancılardan geliyorlar. Fletcher Christian ve diğer sekiz isyancı, denizdeki ayaklanmalarının ardından Tahiti'ye kaçtılar, ancak yeni komşularıyla çatışmalar başladığında ve tutuklanmaktan korkmaya başladıklarında, İngiliz yetkililerden saklanmak için terk edilmiş Pitcairn adasına kaçtılar. İngilizler, 1791'de isyancıları ararken adaları yeniden keşfettiler ve adalara 1838'de İngiliz kolonisi adı verildi. O zamandan beri nüfus, 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce 223'e yükselmiş olsa da, mevcut nüfus yaklaşık 50'dir.