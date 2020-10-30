Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den hangi üniversiteler listede var?

80'den fazla ülkede faaliyetlerine devam eden üniversiteleri bilimsel yayın, atıf sayısı, küresel ve bölgesel itibarı gibi 13 ayrı kriter altında değerlendiren US News Global, 2021 En İyi Üniversiteler listesini açıkladı. Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı. Türkiye'den hangi üniversiteler listede var?