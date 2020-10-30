Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den hangi üniversiteler listede var?
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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den hangi üniversiteler listede var?

30.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:16
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den hangi üniversiteler listede var?

80'den fazla ülkede faaliyetlerine devam eden üniversiteleri bilimsel yayın, atıf sayısı, küresel ve bölgesel itibarı gibi 13 ayrı kriter altında değerlendiren US News Global, 2021 En İyi Üniversiteler listesini açıkladı. Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı. Türkiye'den hangi üniversiteler listede var?

Dünyanın en iyi üniversitelerinin kendi ülkelerinin sınırlarının ötesindeki yüksek öğretim seçeneklerini keşfedebilmesi ve okulların araştırma çalışmalarını karşılaştırılabilmesi için hazırladığını ifade eden US News Global, sonuç olarak dünyanın en iyi 1.500 üniversitesini ortaya koyduğunu belirtiyor.

US NEWS GLOBAL'E GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ:

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den hangi üniversiteler listede var?

1- Harvard Üniversitesi - Global skoru: 100.0

2- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 97.9

3- Stanford Üniversitesi - Global skoru: 95.3

4- Kaliforniya Üniversitesi - Global skoru: 89.8

5- Oxford Üniversitesi - Global skoru: 87.0

6- Columbia Üniversitesi - Global skoru: 86.7

7- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 86.3

8- Washington Üniversitesi - Global skoru: 86.0

9- Cambridge Üniversitesi - Global skoru: 85.8

10- Johns Hopkins Üniversitesi - Global skoru: 85.1

US NEWS GLBAL'E GÖRE TÜRKİYE'NİNEN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ:

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den hangi üniversiteler listede var?

1- (Dünyada 197.) Boğaçiçi Üniversitesi - Global skoru: 62.6

2- (Dünyada 453.) Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Global skoru: 52.2

3- (Dünyada 486.) İstanbul Teknik Üniversitesi - Global skoru: 50.7

4- (Dünyada 511.) Hacettepe Üniversitesi - Global skoru: 49.9

5- (Dünyada 557.) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 48.6

6- (Dünyada 614.) Bilkent Üniversitesi - Global skoru: 47.2

7- (Dünyada 648.) Ankara Üniversitesi - Global skoru: 46.2

8- (Dünyada 714.) İstanbul Üniversitesi - Global skoru: 44.1

9- (Dünyada 733.) Koç Üniversitesi - Global skoru: 43.4

10- (Dünyada 847.) Çukurova Üniversitesi - Global skoru: 40.4

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