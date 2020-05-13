Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı

Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı Kahramanmaraş'ta Mustafa Serin adlı vatandaş, evinin bahçesinde anavatanı Çin olan ve hızlı büyümesiyle bilinen 'kral ağacı' yetiştiriyor Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mustafa Serin adlı vatandaş, evinin bahçesinde anavatanı Çin olan ve dünyanın en...

Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı
13.05.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:39

Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı

Kahramanmaraş'ta Mustafa Serin adlı vatandaş, evinin bahçesinde anavatanı Çin olan ve hızlı büyümesiyle bilinen 'kral ağacı' yetiştiriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mustafa Serin adlı vatandaş, evinin bahçesinde anavatanı Çin olan ve dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olarak bilinen 'kral ağacı' (paulownia) yetiştiriyor.

Adını daha önce hiç duymadığı kral ağacının, kendisine Ankara'da yaşayan bir yakını tarafından hediye edildiğini belirten Serin, "Bu ağaç, benim bahçemden başka hiçbir yerde yok" dedi.

Kral ağacının, dünyanın en hızlı büyüyen ağaç olduğunu belirten Serin, "Bu ağacı 4 yıl önce diktim. Şimdi boyu 15 metreye ulaştı" şeklinde konuştu.

Anavatanı Çin olan ancak Türkiye'de pek bilinmeyen kral ağacının en önemli özelliği yılda 7-8 metreye uzaması. Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olan kral ağacı, güzel görüntüsünün yanında birçok alanda kullanılıyor olması nedeniyle ekonomik getirisi yüksek bir ağaç türü. Çin'de kral saraylarında mobilyalarda ve bazı özel ahşap eşyalarda kullanıldığı için 'kral ağacı' olarak adlandırılan bu ağaç, Elbistan'a bağlı İğde Mahallesi'nde 65 yaşındaki Mustafa Serin isimli vatandaş tarafından bahçesinde yetiştiriliyor.

Bir yakının, 'Bu kral ağacı fidanı. Çok güzel bir ağaç' diyerek hediye ettiği 2 fidanı bahçesine diken Serin, 4 yıl sonra bölgede hiç görmediği güzellikteki 2 ağaca sahip olduğunu söyledi.

Eşsiz bir güzelliğe sahip kral ağaçlarının gölgesinde dinlendiğini ve çiçeklerinin etrafa yaydığı güzel kokularla huzur bulduğunu ifade eden Serin, "4 senede bir kendi isteğine göre çiçek açar. 4 senede de boyu 15 metreye yaklaştı. Gövdeden yukarı doğru giden kol tam 7 metre ve 1 senede büyüdü. Ben ömrümde 1 senede 7 metre büyüyen ağaç görmedim. Hem de koku saçan bir ağaç hiç görmedim. Böylece çok çabuk ve hızlı büyüyor. Etrafa çok güzel koku saçıyor. Çok tatlı kokuyor. Böyle güzel bir ağaç. Ben de çok seviyorum bu ağaçları. Altında çay kahve içmesi çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımı da davet ediyorum. Buranın gölgesi çok farklı. Burası hiç güneş görmez. Tamamen gölge olur. Benim için bulunmaz bir ağaç" ifadelerinde bulundu.

Ağacı görenlerin, kendilerinin de yetiştirmek istediklerini hatırlatan Mustafa Serin, "Bu ağacı görenler kendi bahçelerine de dikmek istiyorlar. Ancak kökünden fidan vermesi gerek. Kendi gövdesinden kesilen dalla yetişmiyor. Ben böyle bir ağaca hiç denk gelmedim. Çevremde böyle bir ağaç görmedim" değerlendirmesini yaptı.

Mahalle sakinlerinden Yahya Marangoz ise, "Mustafa ağabeyimizin bahçesindeki ağacın çok farklı çiçekleri ve güzel bir kokusu var. Biz de araştırdık Elbistan'da böyle bir ağaca rastlamadık. Medine'den gelen kokuları andıran bir kokusu var. Oturup çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel bir şey olmuş. Bu güzelliğin köyümüzde olması da ayrı bir mutluluk" dedi.

Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı Haber
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından...
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Yusuf Aslan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Sinem Kobal Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:09:57. #1.15#
title