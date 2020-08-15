Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 57 bin 963 dönüm arazide ayçiçeği hasadı yapılıyor.

15.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:56

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 57 bin 963 dönüm arazide ayçiçeği hasadı yapılıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanının en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

Yaklaşık 636 bin dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi ölçüde katkı sağlıyor.

İşletme bünyesindeki tarlaların bir kısmına, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) ayçiçeği ekiliyor.

Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat mesaisi hassas bir şekilde yürütülüyor.

"Yağ sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz"

İşletmenin Beyazkule Müdür Yardımcısı İdris Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Ağustos'ta başladıkları ayçiçeği hasadını 25 biçerdöverle sürdürdüklerini söyledi.

Hasadın bereketli olduğunu, dekar başına yaklaşık 300 kilogram ürün beklediklerini belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Ayçiçeğinde güzel ve verimli bir sezonu geride bıraktık. Ayçiçeğini aslında münavebe olarak ekiyoruz ve bölge çiftçisine de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Çiftçilerimizin de bize bakarak münavebe amaçlı ayçiçeği ekmesini istiyoruz. Burada ürettiğimiz ayçiçeğiyle yağ sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimini yaptığımız ayçiçeğinde güzel verim aldık. Gelecek yıllarda ayçiçeği ekim alanlarını daha da artırmak istiyoruz."

Ürünün kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Tanrıkulu, ayçiçeklerinin Şanlıurfa Ticaret Borsası aracılığıyla satışa çıkarıldığını ifade etti.

Tanrıkulu, yetiştirdikleri ayçiçeğiyle hem ülke ekonomisine hem de yağ sanayine katkı sağladıklarını kaydetti.

Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bakan'ın 'Bizi de rahatsız etti' dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi Güncel
Bakan'ın "Bizi de rahatsız etti" dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Güncel
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş Güncel
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Magazin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu 3. Sayfa
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Süleyman Seba Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 13:57:07. #1.14#
title