Dünyanın en büyük adası Grönland erken seçime gidiyor
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Dünyanın en büyük adası Grönland erken seçime gidiyor

17.02.2021 05:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 05:58
Dünyanın en büyük adası Grönland erken seçime gidiyor

Dünyanın en büyük adası, Danimarka Krallığına bağlı özerk bölge Grönland, 6 Nisan'da erken seçime gidiyor.

Dünyanın en büyük adası, Danimarka Krallığına bağlı özerk bölge Grönland, 6 Nisan'da erken seçime gidiyor.

Grönland kamu yayıncısı KNR'nin haberine göre, Inatsisartut adlı 31 sandalyeli Grönland Parlamentosu'nda yapılan oylamada 27 parlamenter, adada 6 Nisan'da erken seçime gidilmesi yönünde oy kullandı.

Yeşil ülke anlamına gelen Grönland'da, parlamento seçimleri en son 2018 Nisan ayında yapılmıştı.

Siyasi kriz erken seçimi getirdi

Hükümet Başkanı ve Siumut Partisi Başkanı Kim Kielsen'in, 2020 Kasım ayında partisi Siumut'ta yapılan başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen, adadaki muhalefet partileri, Siumut Partisi Başkanlığına seçilen Erik Jensen ile çalışmak istemediklerini bildirmişti.

Bu nedenle adada oluşan siyasi kriz yüzünden gelecek yıl yapılması planlanan parlamento seçimleri erkene alınarak, yerel seçimler ile aynı gün yapılması kararlaştırıldı.

2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve büyük bir kısmı buz tabakasıyla kaplı olan 56 bin nüfuslu Grönland'da, 40 bin civarında seçmen bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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