Dünyanın En Azılı Suçlusu Charles Bronson, Eşinin Skandal Tatil Fotoğraflarını Görünce Boşanma Kararı Aldı

Bronson'ın oyuncu eşi Paula Williamson'ın İspanya Tenerife'deki tatilinde çekilen görüntüleri, geçen hafta ortaya çıktı. Coronation Street'in oyuncusu Williamson'ın iki erkekle çekilen samimi görüntüleri İngiltere'de ses getirdi. Medyaya yansıyan fotoğrafları gören Bronson, boşanacağını açıkladı.

HAPİSHANEDEN EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Bronson, Paula Williamson'a cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşma aracılığıyla evlenme teklif etmişti. Hayatının uzun bir dönemini demir parmaklıklar ardında geçirmiş olmasına rağmen, Charles Bronson daha önce iki kez evlendi ve bir kez de nişanlandı.

"APTALCA BİR HATA YAPTIM"

Paula Williamson ise, The Sun gazetesine "Gerçekten mahvoldum, gözyaşlarımı durduramıyorum. Aptalca bir hata yaptım. Şimdi sevdiğim her şeyi kaybettim" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS YATACAK

1974 yılından bu yana İngiliz hapishanelerinin en ünlü konuğu haline gelen suç örgütü lideri Bronson, cezaeviyle 19 yaşında tanıştı. Hapishanede kaldığı süre içinde durmadan gardiyanlara saldıran ve şiddet uygulayan Bronson'ın cezası bu yüzden ömür boyu hapse çevrildi.

ÇOK GÜÇLÜ

Azılı suçlu, 1974 yılından bu yana yalnızca 131 günü dışarıda özgür bir insan olarak geçirdi. Hapishanede sürekli spor yapan Bronson, günde 3 bin şınav çekmesiyle tanınıyor. Azılı suçlu, demir parmaklıkları çıplak eliyle bükebilecek kadar güçlü. Fitness ve güç konusunda altı dünya rekoruna sahip.