Dünyanın dlinde Aydilge'nin ilacı Covid-19 salgınını önleme amacıyla yapılan evde kal çağrılarına Aydilge'den benzersiz bir destek geldi. Lübnan, Fas, Kazakistan, Tacikistan gibi dünyanın dört bir yanında Aydilge'nin "Sen misin İlacım" şarkısını evlerinde seslendiren hayranları, tek bir videoda buluştu.

''Dünyanın dört bir köşesinde, herkes kendi evinde ve kalp kalbe, Sen misin ilacım'ı söylüyor ve evde kal dünya diyor'' açıklamasında bulunan sanatçı, videonun kendisini çok etkilediğini de dile getirdi.''Şarkımın bu kadar farklı ülkelerde söylenmesi ve sevilmesi beni hem çok duygulandırıyor, hem de aslında ''farklı'' diye bir şey olmadığını, özde hepimizin aynı ve kardeş olduğunu görmemizi sağlıyor'' açıklamasında bulundu.

Videonun sonuna ''Birbirimizin ilacıyız, şifasıyız şu dönemde, iyileşeceksin dünya, iyileşeceksin Türkiye. Ayrı evlerde, ama hep birlikte.'' notunu düşüne sanatçı amacının elinden geldiğince moral ve umut vermek olduğunu dile getirdi.

Söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan Sen misin İlacım, Türkiye'de gördüğü ilgi sonrasında dünyanın çeşitli ülkelerinde gösterime giren Kiralık Aşk dizisinin de jenerik müziğiydi.

Kaynak: Bültenler