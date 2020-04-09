Dünyanın dlinde Aydilge'nin ilacı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Dünyanın dlinde Aydilge'nin ilacı - Magazin
Türkiye, Magazin, Güncel

Dünyanın dlinde Aydilge'nin ilacı

Covid-19 salgınını önleme amacıyla yapılan evde kal çağrılarına Aydilge'den benzersiz bir destek geldi. Lübnan, Fas, Kazakistan, Tacikistan gibi dünyanın dört bir yanında Aydilge'nin "Sen misin İlacım" şarkısını evlerinde seslendiren hayranları, tek bir videoda buluştu.

09.04.2020 08:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:20
Dünyanın dlinde Aydilge'nin ilacı

''Dünyanın dört bir köşesinde, herkes kendi evinde ve kalp kalbe, Sen misin ilacım'ı söylüyor ve evde kal dünya diyor'' açıklamasında bulunan sanatçı, videonun kendisini çok etkilediğini de dile getirdi.''Şarkımın bu kadar farklı ülkelerde söylenmesi ve sevilmesi beni hem çok duygulandırıyor, hem de aslında ''farklı'' diye bir şey olmadığını, özde hepimizin aynı ve kardeş olduğunu görmemizi sağlıyor'' açıklamasında bulundu.

Videonun sonuna ''Birbirimizin ilacıyız, şifasıyız şu dönemde, iyileşeceksin dünya, iyileşeceksin Türkiye. Ayrı evlerde, ama hep birlikte.'' notunu düşüne sanatçı amacının elinden geldiğince moral ve umut vermek olduğunu dile getirdi.

Söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan Sen misin İlacım, Türkiye'de gördüğü ilgi sonrasında dünyanın çeşitli ülkelerinde gösterime giren Kiralık Aşk dizisinin de jenerik müziğiydi.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yastık akımına yeni bir soluk getiren Ebru, battaniyeyi elbise yapıp poz verdi Magazin
Yastık akımına yeni bir soluk getiren Ebru, battaniyeyi elbise yapıp poz verdi
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Magazin
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Sercan ve Nisa aşk mı yaşıyor? Acun'dan ilk açıklama geldi Magazin
Sercan ve Nisa aşk mı yaşıyor? Acun'dan ilk açıklama geldi
Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti Magazin
Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyudu Magazin
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyudu
FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisine sürpriz transfer Magazin
FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisine sürpriz transfer
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Acemi Cadı'nın Cenk'nin son hali olay! Her paylaşımına yorum yağıyor
Acemi Cadı'nın Cenk'nin son hali olay! Her paylaşımına yorum yağıyor
Ünlü oyuncu Naomi Watts, karantinada sinir krizi geçirdi
Ünlü oyuncu Naomi Watts, karantinada sinir krizi geçirdi
Kalçalarıyla ünlü yıldız isim, virüsle mücadele için kolları sıvadı
Kalçalarıyla ünlü yıldız isim, virüsle mücadele için kolları sıvadı
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Playboy modelin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı
Playboy modelin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Hadise Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Nisan Polis İspanya
Şu an buradasınız: Dünyanın dlinde Aydilge'nin ilacı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 09:07:17. #1.15#
title