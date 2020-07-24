Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı
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Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı

Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta bir günde kaydedilen vaka sayısında rekor artış yaşandığını duyurdu. Buna göre; son 24 saat içerisinde 284 binden fazla vaka tespit edildi.

Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı
24.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:19

Dünya Sağlık Örgütü salgın başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. Son 24 saat içerisinde 284 binden fazla vaka tespit edildi.

En yüksek vakaların ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da yaşandığı açıklandı. Öte yandan 30 Nisan'dan bu yana günlük can kaybı sayısında da en yüksek sayı kaydedildi. Bir günde dünya genelinde 9 bin 753 kişi hayatını kaybetti. Küresel çapta enfekte sayısı 6 milyona yakınlaşmış durumda. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 639 bini geçti.

DÜNYA GENELİNDE VAKA 5,5 MİLYONU AŞTI

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 5 milyon 501 bin 911'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 4 milyon 435 bin 684'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken 66 bin 227 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD tedavi altındaki 2 milyon 58 bin 757 kişi ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken onu 657 bin 798 ile Brezilya, 450 bin 179 ile Hindistan, 199 bin 29 ile Rusya, 165 bin 699 ile Güney Afrika, 110 bin 734 ile Kolombiya, 97 bin 497 ile Peru, 94 bin 846 ile Bangladeş, 92 bin 595 ile Meksika, 79 bin 858 ile Arjantin, 68 bin 744 ile Fransa, 54 bin 867 ile Mısır ve 50 bin 63 ile Filipinler izliyor.

TÜRKİYE'DE HASTA SAYISI AZALIYOR

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken bu sayı 3 Haziran'da 30 bin 961'e kadar geriledi.

Türkiye'de 24 Temmuz itibarıyla 11 bin 298 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Hastalardan 1248'i yoğun bakımda, 379'u ise solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu ve 15 Temmuz'da 5 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 15 milyon 735 binin geçerken virüs nedeniyle 637 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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