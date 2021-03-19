İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
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İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

19.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:21

Antalya'da çekimleri yapılan "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyaret gerçekleştirdi.

Antalya'da çekimleri yapılan "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyaret gerçekleştirdi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren 3 firmayı gezen Ritchie, ürünler ve üretim süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Kendi projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünlerle ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştiren Ritchie, fabrikalarda fotoğraf ve video çekti.

Firma gezilerinin ardından Bahar, Ritchie'ye tablo hediye etti.

Bahar, Guy Ritchie'nin Antalya OSB'den ve üretim imkanlarından etkilendiğini belirterek, "Türkiye, çok büyük bir ülke, Antalya'mız da ülkemizin en müstesna şehirlerinden biri. Dağları, denizi ve doğal güzellikleriyle evrensel bir şehir olan Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor. Bu yönüyle de dünyaca ünlü bir yönetmene ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı." ifadelerini kullandı.

İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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