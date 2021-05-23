Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı
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Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldıVAN – Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin ev sahipliğinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer almaya aday dünyaca ünlü Van kahvaltısının tanıtımını yapıldı.

Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı

VAN – Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin ev sahipliğinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer almaya aday dünyaca ünlü Van kahvaltısının tanıtımını yapıldı.

'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru kıran Van'da, yöreye özgü farklı ürünlerin yer aldığı Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan "otlu peynir"; un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi farklı ürünlerle kentin marka değeri olan Van kahvaltısı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin de vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve Türk Patent ve Marka Kurumundan "Van Kahvaltısı Marka Tescil Belgesi" alınan Van kahvaltısının Büyükelçi Şaban Dişli ve eşi Ayşe Dişli'nin ev sahipliğinde tanıtımı büyük kentte büyük memnuniyetle karşılandı. Kahvaltının tanıtımıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükelçi Şaban Dişli, davete katılan misafirlerine ve etkinlik için desteklerini esirgemeyen Van Valiliğine çok teşekkür etti.

İHA muhabirine konuşan Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı Salonu işletme sorumlusu Fariz Gül, Büyükelçi Şaban Dişli ve eşinin ev sahipliğinde Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan Van kahvaltısı etkinliğinin Van'ın gastronomisi açısından son derece önemli bir girişim olduğunu belirterek, "Bu minvalde başta Büyükelçimiz Şaban Dişli, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlimizin bu tartışmasız katma değeri olan kahvaltı kültürünü yaşatma ve geliştirme anlamında biz sektör temsilcileri de büyük gayretler sergilemiş bulunmaktayız. 'Bak Hele Bak' markası olarak sayısız fuar etkinliği ve organizasyonda yurt içi ve yurt dışında tanıtımlarda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Malumunuz gastronomi turizmi büyük ilgi gören bir sektör haline geldi. Bizimde bu trendde yer alabilmemiz için ilimizin kahvaltı kültürü ve mutfak değerlerini bu ve buna benzer organizasyonlarda tanıtmamız son derece önemli" dedi.

Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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