Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı olay yarattı: Annem ve babamın yatağında oldu - Haberler
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Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı olay yarattı: Annem ve babamın yatağında oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı olay yarattı: Annem ve babamın yatağında oldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaretiyle ilgili yaptığı itiraf, dünya basınında manşet oldu. Williams, bekaretini anne ve babasının yatağında, okuldan bir kızla ilişkiye girerek kaybettiğini anlattı. Williams, eşinin Türk olması nedeniyle Türkiye'de "enişte" olarak tanınıyor.

İngiliz pop şarkıcısı Robbie Williams'ın bekaretiyle ilgili yaptığı açıklamalar, bir anda gündeme oturdu. Daha önce ilk sevgilisinin ismini şarkıya vermesiyle dikkat çeken Williams, bu sefer de aynı kadınla yaşadığı ilk ilişki anını anlattı.

Williams, okul döneminde arkadaşlarının baskısına maruz kaldığını belirterek, "Okuldan bir kızla bizim evimize gittik. Arkadaşlarım da dışarıdaydı ve ilişkiye girmemizi bekliyorlardı. Önce yapamadım ancak daha sonra yapmam gerektiğini düşündüm. İlk ilişkim annemin yatağında oldu ve sadece saniyeler sürdü" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı olay yarattı: Annem ve babamın yatağında oldu

Ünlü şarkıcı, ilk aşkının ismine şarkı yapmasıyla ilgili ise, "Evet, onun adına şarkı yapmıştım. Ancak belki de bunu yapmamam gerekiyordu, çünkü o yakında anne olacak" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı olay yarattı: Annem ve babamın yatağında oldu

Robbie Williams, grubu olduğu Take That'te seslendirdiği şarkıların yanı sıra Türk asıllı Ayda Field ile evli olması nedeniyle de Türkiye'de geniş bir kesim tarafından tanınıyor. Türk hayranları Williams'a "enişte" lakabını takmıştı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Robbie Williams, Cinsellik, Bekaret, Dünya, Güncel, Haber

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