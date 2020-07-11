Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
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Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler

1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine giren Türkiye'de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde "Çok fazla normalleştik" yorumunu yaptıran görüntüler meydana geldi. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak denize girdi.

11.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:31

Antalya'da hafta sonu hava sıcaklığı 39 dereceyi bulunca tatilciler dünyaca ünlü sahile akın etti. Yoğunluktan dolayı kimi zaman sosyal mesafe kuralı çiğnenirken, oluşan tabloya da tatilciler, "Çok fazla normalleştik" yorumunda bulundu.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının ve nem oranının 39 derece olarak ölçüldüğü kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi buldu. Hafta sonunda sıcaktan bunalan tatilciler ve vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler

KİMİ VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU

Yakıcı güneşten korunmaya çalışanlar genelde şemsiyelerin altına sığında, vatandaşların çoğunluğu ise denize girerek serinlemeye çalıştı. Oluşan yoğunluk sonucu deniz ve sahil kısmında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu, kimilerininse sosyal mesafeyi unuttuğu gözlendi. Sahilde ve şezlonglarda güneşlenen çoğu tatilcinin de maske takmadığı görüldü.

Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler

Sahilde deniz keyfi yapan Adil Gürbüz, sahildeki yoğunluğun ölen saatlerinde arttığına işaret ederek tedbirli davrandıklarını belirtti. "Mümkün olduğunca mesafeyi uzak tutuyoruz" diyen Gürbüz, şemsiyeler arasında alınan mesafe kuralının yerinde olduğunu söyledi.

"ÇOK FAZLA NORMALLEŞTİK"

İzmir'den ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya gelen Evrim Başaran, kenti çok beğendiğini ve denizine hayran kaldığını söyledi. Başaran, sosyal mesafe konusunda da tedirginlik yaşadığını dile getirerek, "Çok kalabalık. Mesafeyi koruyamıyoruz diye düşünüyorum. Dikkat edilmeli. Normalleşme süreci diye çok fazla normalleştik. Mümkün olduğunca kişisel temizliğe dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler

Kaynak: İHA

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