Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız yılbaşı pozu sosyal medyayı salladı

Yeni yıla sayılı günler kala dünya genelindeki kutlamalar da sıklaştı. Birçok ünlü isim de yeni yıl heyecanlarını, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. O isimlerden biri de dünyaca ünlü İngiliz manken ve oyuncu Elizabeth Hurley oldu.

KISA SÜREDE 80 BİN BEĞENİ

56 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği nedeniyle ilgiyi üzerine toplayan ünlü manken, sütyensiz fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 2 fotoğrafa, dakikalar içerisinde 80 binden fazla beğeni geldi.

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Hurley'in krem rengi bir koltuk önünde verdiği poz, hayranları tarafından çok beğenildi. Takipçileri, 56 yaşındaki mankenin güzelliğine vurgu yapan sayısız yorumda bulundu. Ayrıca Hurley'e formunu nasıl bu kadar iyi koruduğu da soruldu.

İşte o fotoğraflar:

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