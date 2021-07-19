Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı

Dünyanın çeşitli şehirlerinin uzaydan çekilmiş fotoğraflarını zaman zaman takipçileriyle buluşturan NASA astronotu Shane Kimbrough, bu kez İstanbul paylaşımında bulundu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun da fotoğrafta görülebildiğini ifade eden Kimbrough, Atatürk hakkında kısa bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medyayı çok iyi kullanan dünyaca ünlü ABD'li astronot Shane Kimbrough, zaman zaman dünyanın çeşitli şehirlerinin uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaptığı paylaşımlarla oldukça beğenilen ve önemli etkileşim rakamlarına sahip olan Kimbrough, bu kez İstanbul paylaşımıyla Türk takipçilerini mutlu etti.

"UZAYDAN MÜKEMMEL GÖZÜKÜYOR"

İstanbul'dan iki ayrı fotoğraf paylaşan ünlü NASA astronotu, gönderisinde İstanbul'un uzaydan mükemmel gözüktüğünü ifade etti. Devam eden açıklamasında ise şunları söyledi:

"İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır."