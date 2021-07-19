Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Teknoloji

Dünyanın çeşitli şehirlerinin uzaydan çekilmiş fotoğraflarını zaman zaman takipçileriyle buluşturan NASA astronotu Shane Kimbrough, bu kez İstanbul paylaşımında bulundu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun da fotoğrafta görülebildiğini ifade eden Kimbrough, Atatürk hakkında kısa bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medyayı çok iyi kullanan dünyaca ünlü ABD'li astronot Shane Kimbrough, zaman zaman dünyanın çeşitli şehirlerinin uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaptığı paylaşımlarla oldukça beğenilen ve önemli etkileşim rakamlarına sahip olan Kimbrough, bu kez İstanbul paylaşımıyla Türk takipçilerini mutlu etti.

Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı

"UZAYDAN MÜKEMMEL GÖZÜKÜYOR"

İstanbul'dan iki ayrı fotoğraf paylaşan ünlü NASA astronotu, gönderisinde İstanbul'un uzaydan mükemmel gözüktüğünü ifade etti. Devam eden açıklamasında ise şunları söyledi:

"İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır."

Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı
Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı
Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı
Emre İliksiz
Haberler.com
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Kadir Doğulu Demet Akalın
Spor Diego Balotelli Mehmet Topal Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 23:19:40. #1.16#

title