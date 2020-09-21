Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi
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Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi

Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla havuz başında üstsüz güneşlendi. Heidi Klum'un mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi
21.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:38

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, hafta sonunu eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta geçirdi. Heidi Klum'un havuz başında üstsüz güneşlenmesi dikkat çekti

47 yaşındaki Heidi Klum'un mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Heidi Klum, havuz keyfinden sonra eşi Tom Kaulitz ile mangal yaptı.

SOSYAL MEDYADA SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR

Yılların eskitemediği model Heidi Klum, sosyal medyadan sık sık pozlarını paylaşıyor. Eşiyle mutlu bir evliliği olan güzel model, özel hayatından kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi

Kaynak: Haberler.com

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