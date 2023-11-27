Zonguldak'ta Kayıp Mürettebatın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, denizdeki dalgaların yüksekliği sebebiyle Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarında deniz şartlarının uygun hale dönmesiyle başlayacağını ifade etti. Hacıbektaşoğlu, günün ilk ışıklarıyla birlikte tüm ekiplerin kıyıları tarayarak arama çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, denizdeki dalgaların yüksekliği sebebiyle Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarında deniz şartlarının uygun hale dönmesiyle başlayacağını ifade etti. Hacıbektaşoğlu, günün ilk ışıklarıyla birlikte tüm ekiplerin kıyıları tarayarak arama çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü meydana gelen kuvvetli fırtınada kontrolden çıkan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisi mendireğe çarparak battı. 12 mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 7 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve dalga boyunun yüksekliği dalgıçların çalışma şartlarını etkiledi. Ancak arama kurtarma çalışmaları kıyı taraması, karadan arama tarama faaliyetleri ve belirli aralıklarla havadan devam ediyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kafkametler yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama faaliyetlerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hacıbektaşoğlu şöyle dedi:

"Kafkametler Gemisi'ndeki arama çalışmaları şu anda karadan devam ediyor. İlk gün ışığından itibaren ekiplerimiz jandarma, polis, AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, bütün kıyıları tarıyorlar. Denizi biliyorsunuz. Şu anda denizde dalgalar çok yüksek. Denizdeki aramalarda bütün ekipler Karadeniz Ereğli'de hazır bekliyor. Bütün planlarını yapmış vaziyetteler. Tabii deniz durulunca tekrar gemideki aramalar tamamlanıncaya kadar çalışma orada başlayacak. Umuyoruz bir an önce kayıplarımıza ulaşırız."

Geminin öncesinde mayına çarptığı yönündeki iddiaların yöneltildiği Vali Hacıbektaşoğlu, "Ulaştırma Bakanlığımızın geçmişte bu bir açıklama yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda Ulaştırma Bakanlığımız'ın yapmış olduğu açıklamalara itibar edeceğiz. Herkesin o açıklamalara itibar etmesi lazım. Onun dışındaki açıklamalar bir yorum yapmamız doğru olmaz" şeklinde konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu hafta sonu yaşanan fırtınaya ilişkin de "Yüz kilometreye kadar yüz saate kadar ulaştı fırtına. Çok şükür alınan tedbirler vatandaşlarımızın dikkati kaza bela olmadan atlatıldı. Yani burada altmışın üzerinde afetten dolayı bir çağrı ulaştı. Ereğli, Zonguldak merkez tüm Zonguldak geneli çok şükür herhangi bir can kaybı, mal kaybı ciddi hasar oluşmadı. Çatılarımıza zarar verdi. Fırtına rüzgar. Onlar da zaten Zonguldak Belediyemiz yine Ereğli'de ekiplerimiz tedbirlerini aldı. Bütün ekiplerimiz sahada" diye ifade etti. - ZONGULDAK