Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin kayıp mürettebatlarını arama çalışmalarında dalgıçların çıkardığı bir cansız bedenin geminin güverte ustası Tamer Özer olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatından biri daha bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin kayıp mürettebatlarını arama çalışmalarında dalgıçların çıkardığı bir cansız bedenin geminin güverte ustası Tamer Özer olduğu öğrenildi.

19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesi açıklarındaki mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçların yaptığı çalışmaların ardından kaza bölgesinden çıkartılan 2 mürettebatın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Ailelerin tespit ettiği mürettebatlardan birinin güverte ustası Tamer Özer diğerinin ise usta makinist Cüneyt Aygen olduğu ortaya çıktı. Tamer Özer'in otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazesi ailesi tarafından alınan Özer'in toprağa verileceği öğrenildi. Cüneyt Aygen'in de otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği ve İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK