Zonguldak'ta batan gemide bir denizcinin cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' isimli gemideki bir denizcinin cansız bedeni bulundu. Gemideki son telsiz anonsları ise yabancı bir gemi tarafından kaydedildi.

Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtınada batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden yardım istediği anlara dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Kafkametler isimli gemide bulunanların telsizden battığını söylediği ve yardım çağrısının cevapsız kaldığı o son telsiz anonsları, yabancı bir gemide bulunanlar tarafından kaydedildi.

Kafkametler gemisinden Parçalanarak batıyoruz. Acilen kurtarma talep etmekteyim. Ereğli pilot, Kafkametler cevap verin dediği duyuldu. Kafkametler'in çağrısına bir yabancı gemi karşılık vererek, İngilizce ismini kodlamasını istedi. Konumunu soran yabancı gemiye Kafkametler'in cevabı ise İngilizce 'Konumu bilmiyorum. Elektriğimiz yok. Lütfen bize yardım edinö oldu. (DHA)

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-Batan gemiden kaydedilen son anonslar

HABER-KAMERA Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPEEREĞLİ(Zonguldak),(DHA)