Zebra modifiyeli eşek! Nedeni en az olay kadar rezalet

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Çin'deki bir hayvanat bahçesi, eşekleri zebra gibi göstermek için boyadı ve büyük tepki aldı. Shandong'daki Zibo Şehri Eğlence Parkı'nın bu özensiz boyama işlemi hızla fark edildi ve park yönetimi, hayvanların aslında eşek olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.

Çin'de bir hayvanat bahçesi, ziyaretçi sayısını artırmak için eşekleri siyah ve beyaza boyayarak zebra gibi göstermeye çalıştığı için büyük tepki topladı.

Shandong eyaletindeki Zibo Şehri Eğlence Parkı'ndaki özensiz boyama işi hızla fark edildi ve park yönetimi, hayvanların aslında eşek olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Boyanmış eşeklerin fotoğrafları Çin sosyal medyasında viral oldu. Kullanıcılar, hayvanat bahçesini hayvanlara kötü davranmak ve ziyaretçileri kandırmakla suçladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu durumu "yanıltıcı ve etik dışı" olarak nitelendirirken, başka bir kullanıcı "hem hayvanlara hem de ziyaretçilere haksızlık" olduğunu belirtti.

Eğlence parkı çalışanları ise bu uygulamayı günlük ziyaretçi sayısını artırmak için bir pazarlama stratejisi olarak savundu ve kullanılan boyanın toksik olmadığını, hayvanlara zarar vermediğini iddia etti.

Hayvan hakları savunucuları ise boyanmış hayvanların refahı konusunda endişelerini dile getirerek, bu tür uygulamaların hayvanlarda strese ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Bu olay, eğlence amaçlı hayvanların görünüşlerinin değiştirilmesinin etik boyutu hakkında geniş bir tartışma başlattı. Birçok kişi gelecekte bu tür uygulamaların önlenmesi için daha sıkı düzenlemeler talep ediyor.

Bu, Çin'deki hayvanat bahçelerinde yaşanan ilk olay değil. Geçen yıl Taizhou Hayvanat Bahçesi'nde köpekleri pandaya benzetmek için boyadıkları ortaya çıkmıştı. Hatta park biletlerinde bu "yeni türün" fotoğrafını kullanmış ve İşçi Bayramı tatilinde ziyaretçilerden yaklaşık 70 lira giriş ücreti almıştı.

Ziyaretçilerin çektiği görüntülerde, köpeklerin kulakları, bacakları ve gözlerinin etrafı siyaha boyanmıştı, ancak köpek özellikleri hala belirgindi. Hayvanat bahçesi daha sonra "sahte pandaların" aslında boyanmış chow chow cinsi köpekler olduğunu itiraf etti.

Ziyaretçi çekmek için eşekleri zebra gibi boyadılar

Ziyaretçi çekmek için eşekleri zebra gibi boyadılar

Ziyaretçi çekmek için eşekleri zebra gibi boyadılar

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Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

türkiyede bunlardan çok var, solcu görünüp ırkçılık yapan sağcı görünüp din düşmanlığı yapan bol sayıda siyasetçi gibi.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Tunçel:

bizede siyasetçi diye yutturdular.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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