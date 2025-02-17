Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Söz konusu gelişmeyi Cumhurbaş kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Altun'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

MASADA UKRAYNA'DAKİ SON GELİŞMELER OLACAK

Görüşmede, Türkiye- Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.