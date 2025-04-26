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Zelenskiy ve Trump, Ateşkes İçin Görüştü

Zelenskiy ve Trump, Ateşkes İçin Görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes konusunu ele aldıklarını açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini belirtti. Trump ile 'iyi bir toplantı' yaptıklarını kaydeden Zelenskiy, görüşme sırasında farklı konuları ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ile kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını vurgulayarak, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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