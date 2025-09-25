Haberler

Zelenskiy ve Şara'dan Diplomaside Yeni Adım

Zelenskiy ve Şara'dan Diplomaside Yeni Adım
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşerek güvenlik tehditleri ve iş birliği konularını ele aldı. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisine yönelik ortak bir bildiri imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, toplantıda Ukrayna ile Suriye'ye yönelik güvenlik tehditleri, bu tehditlerle mücadele ve ülkeler arasındaki iş birliği konularını ele aldıklarını kaydederek, "Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurma konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin ortak bildirinin de imzalandığını vurgulayan Zelenskiy, "Bu önemli adımdan memnuniyet duyuyoruz ve Suriye halkına istikrar yolunda destek vermeye hazırız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
