Zelenskiy ve Şara'dan Diplomaside Yeni Adım

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, toplantıda Ukrayna ile Suriye'ye yönelik güvenlik tehditleri, bu tehditlerle mücadele ve ülkeler arasındaki iş birliği konularını ele aldıklarını kaydederek, "Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurma konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin ortak bildirinin de imzalandığını vurgulayan Zelenskiy, "Bu önemli adımdan memnuniyet duyuyoruz ve Suriye halkına istikrar yolunda destek vermeye hazırız" dedi.