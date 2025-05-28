Zelenskiy ve Merz Berlin'de Kritik Görüşme Gerçekleştiriyor

Zelenskiy ve Merz Berlin'de Kritik Görüşme Gerçekleştiriyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'ya verilen destek ve olası ateşkes çabaları ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile kritik görüşme başladı

Haber: İlhan Baba

BERLİN- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Berlin'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi. Görüşmede Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek ile olası bir ateşkes için yürütülen çabalar ele alınıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir dizi üst düzey görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Berlin'e resmi bir ziyarette bulundu. Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Başbakanlık binasında resmi törenle karşıladı. İkili daha sonra resmi görüşmelere geçti. Görüşmenin sonunda Merz ve Zelenski'nin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ardından Zelenskiy'nin Alman iş dünyasından temsilcilerle bir araya geleceği bildirildi. Öğleden sonra ise Ukrayna Devlet Başkanı'nın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Bellevue Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Zelwenskiy'in ziyaret kapsamında Berlin genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hafta başında Merz'in, "Silahlar için artık menzil kısıtlaması yok" açıklaması, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya teslimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti. CDU dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter, Alman hükümetine bu uzun menzilli silah sistemini Ukrayna'ya verme çağrısında bulundu. Kiesewetter, Taurus füzelerinin Ukrayna ordusuna rahatlama sağlayabileceğini ve sivil halkın korunmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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