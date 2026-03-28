Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar'da yaptığı görüşmede savunma sektöründe 10 yıllık bir ortaklık üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Ayrıca Rusya-İran ilişkileri ve Ukrayna'nın güvenlik durumu hakkında bilgiler paylaştı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar'daki temaslarına ilişkin sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiğini belirten Zelenskiy, "Her iki ülkede de can güvenliğini daha da güçlendirebilecek konuları ele aldık ve savunma sektöründe en az 10 yıl sürecek, karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık üzerinde anlaştık. Genelkurmay Başkanlarımız; ortak savunma sanayi projelerini, ortak üretim tesislerinin kurulmasını ve şirketler arası teknolojik ortaklıkları öngören bir anlaşma imzaladı" ifadelerini kullandı.

Rusya-İran ilişkisine de dikkat çeken Zelenskiy, "Ukrayna'daki güvenlik durumu, devam eden Rus saldırıları ve Rusya'nın İran rejimiyle olan yakın iş birliği hakkında güncel bilgiler sundum. Hava savunmasını güçlendirmek bizim için bir önceliktir ve ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Sıcak karşılama, birlikte çalışmaya istekliliği ve ulaşılan somut anlaşmalar için Katar Emiri'ne teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Eğmeden, bükmeden Bakan'a açıkça sorduk: Köprüler satılacak mı?

Eğmeden, bükmeden Bakan'a açıkça sorduk: Köprüler satılacak mı?
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

İsrail saldırılarının gölgesinde çocuk olmak! Görüntü yürekleri dağladı

Omuzundaki yük taşıdığından daha ağır! Görüntü yürek parçalıyor
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yürek yakan görüntü

Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!