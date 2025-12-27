Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile Florida'da buluşacak

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu hafta sonunun yoğun geçeceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın Florida'da bir araya geleceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa dair başkent Kiev'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Savaşı sonlandırmak hedefiyle geçen ay ABD tarafından önerilen ve daha sonra revize ettikleri barış planına atıfta bulunan Zelenskiy, planın büyük ölçüde tamamlandığını ve yüzde 90 seviyesine gelindiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmak için Florida'ya seyahat edeceğini bildiren Zelenskiy, "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak. Başkan Trump ile sanrım pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, güvenlik garantileri ve barış planına ilişkin konuları ele almayı arzuladığını vurgulayan Zelenskiy, planın ABD topraklarında imzalanıp imzalanmayacağı konusunun henüz netleşmediğini belirtti. Zelenskiy, Trump ile yapacağı toplantının temel amacının bu süreci nihayete erdirmek olduğunu kaydetti. Trump ile gerçekleştireceği zirvede Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü ile Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolü gibi kritik başlıkların da gündeme geleceğini belirtti.

Barış planının hayata geçirilmesinin yalnızca Kiev ve Washington'ın inisiyatifinde olmadığına işaret eden Zelenskiy, "20 maddelik bir taslak ve 4 taraf var, bunlar Ukrayna, Amerika, Rusya ve Avrupa'dır. Elbette 20 maddelik bir taslak, Rusya ve Avrupalılar olmadan imzalanamaz" değerlendirmesinde bulundu.