Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya ile İstanbul'da gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"PUTİN GÖRÜŞMEKTEN KORKUYOR"

Reuters'ın aktardığına göre; Putin'i kendisiyle görüşmekten 'korkmakla' suçlayan Zelenski, görüşmelerin gerçekleşmemesi halinde ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) 'sert yaptırımlar' uygulamasını beklediğini, görüşmenin başarısız olmasının ise Rusya'nın diplomasiye hazır olmadığını göstereceğini söyledi.

"SAVAŞI SONA ERDİRMENİN TEK YOLU PUTİN'LE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEK"

Zelenski, "Rusya'da her şey kesinlikle Putin'e bağlı" diyerek, ateşkesi sağlamanın ve savaşı sona erdirmenin tek yolunun Putin'le doğrudan görüşmek olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, "Ateşkese hazır olduğunu söyleme adımını atarsa, savaşı sonlandıracak tüm unsurların tartışılmasının önü açılır" dedi.

İLK ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ayrıca Zelenski, perşembe günü ilk önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, Putin'in İstanbul'a gelmesi halinde ise oraya geçeceğini söyledi.

"TRUMP'I DAVET ETTİK"

Öte yandan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ı da İstanbul'daki toplantıya davet ettiğini ancak katılımını henüz teyit edemediğini de sözlerine ekledi.

TRUMP, "İSTANBUL'A UÇABİLİRİM" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.