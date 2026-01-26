Zelenskiy: Topraklarımız konusundaki tutumum değişmedi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Topraklarımız konusundaki tutumum değişmedi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile ortak basın toplantısı düzenledi. Savaşın sona erdirilmesi için ABD tarafıyla üzerinde çalıştıkları Ukrayna güvenlik garantileri belgesinin imzalanmak için hazır olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Belge yüzde 100 hazır ve müttefiklerimizin, onu imzalamak için tarih ve yeri konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz. Ardından belge, ABD Kongresi ve Ukrayna Parlamentosu'na onaya sunulacak" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan müzakereleri de değerlendirdi. ABD'nin önerdiği 20 maddelik barış planın görüşmelerde ele alındığını vurgulayan Zelenskiy, "Çok sayıda zor konu vardı ve onların sayısı şimdi azaldı. Ukrayna kendi topraklarını savunmak için mücadele ediyor. Topraklarımız konusundaki tutumum değişmedi" diye konuştu.