Zelenskiy: Rusya'nın ateşkes teklifinin detayları için ABD ile temasa geçeceğiz

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kısa vadeli ateşkes teklifinin detaylarını netleştirmek amacıyla temsilcilerine ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibiyle temasa geçme talimatı verdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temsilcilerimize, ABD Başkanı'nın ekibiyle temasa geçmeleri ve Rusya'nın kısa vadeli ateşkes teklifinin detaylarını netleştirmeleri talimatını verdim. Ukrayna barış istiyor ve bu savaşı gerçek bir sona ulaştırmak için gerekli diplomatik çalışmaları yapıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ateşkes teklifinin kapsamını sorgulayan Zelenskiy, "Bunun tam olarak ne anlama geldiğini netleştireceğiz; Moskova'daki bir geçit töreni için birkaç saatlik bir güvenlik mi, yoksa daha fazlası mı? Bizim teklifimiz uzun vadeli bir ateşkes, insanlar için güvenilir ve garantili bir güvenlik ile kalıcı barıştır. Ukrayna, onurlu ve etkili her türlü formatta bu hedef doğrultusunda çalışmaya hazırdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu bildirdi. Trump da bu inisiyatifi destekleyerek 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin ortak olduğunu vurguladı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
