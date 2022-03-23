Zelenski, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" sürdüğünü söyledi

Yaklaşık bir aydır Rus işgali altında bulunan Ukrayna'da çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Sahada mücadele devam ederken bir yandan da iki ülke heyetleri müzakere masasında anlaşmanın yollarını arıyor.

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Ukrayna lideri Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenski, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

"ZOR VE TARTIŞMALI"

Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenski, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu. Hafta içinde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin yapılacağına dikkati çeken Zelenski, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerinin uygulanabileceğini ifade etti.

"MARİUPOL'DE 100 BİN KİŞİ BULUNUYOR"

Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenski, söz konusu şehirde yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenski, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğini söyledi.

Zelenski, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi. Gün içinde yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Ukrayna lideri, yarın buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı.